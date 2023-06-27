周一泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.46點或0.10%，為452.68點，並延續到連六個交易日的下跌。

在瓦格納(Wagner)雇傭兵團叛變中斷之後，俄羅斯在周一試圖恢復平靜。同時之間，西方國家對總統普丁如何樹立權威，以及對烏克蘭戰爭的影響，進行了評估。

歐洲主要國防股下跌，義大利的李奧納多(Leonardo SpA)、瑞典紳寶集團(Saab AB)、德國萊茵金屬(Rheinmetall AG)都下跌超過4%，並讓歐股的航太和國防股次指數下跌0.9%。

M&G Wealth and &me的投資長Shanti Kelemen表示：「我們今天看到的情況很可能是，人們預計烏克蘭戰爭可能會稍微提前結束，因此很多國防公司下跌」。「但是現在為市場進行定價還為時過早，因此這些國防股的跌幅有限」。

儘管俄羅斯地緣政治不穩定，油價持穩，能源股上漲0.8%。

醫療健康股跌1.1%，主要拖累了歐股。由於投資人擔心全球的升息週期會更長，並導致經濟放緩，讓歐股承受更多壓力。

歐股在上周出現近三個月來最大周線跌幅，而上周正是超級央行周。此外資料也顯示，歐洲六月企業擴張放緩。

西門子能源跌2.1%，報14.4歐元，並為連二跌。該公司的風力渦輪機部門的問題較預期更為嚴重，導致公司遭到一系列的降評和調降目標價。

豪華汽車商阿斯頓馬丁(Aston Martin)升10.8%，報362英鎊；稍早該公司宣布，與Lucid集團達成協議，將共同製造高效能的電動車。

Cineworld集團跌24%，報0.55英鎊；此前該英國連鎖影院運營商表示，作為研議重組計畫的一部分，將申請破產保護。

SBB升5.2%，該家陷入困境的瑞典房地產公司表示，正就出售教育子公司剩餘51%股份進行談判。