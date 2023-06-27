●白宮周一向全美50個州及領地撥款420億美元，目標是在2030年之前實現高速寬頻上網的普及化。白宮藉此也為拜登總統的經濟政策展開新的宣傳活動。名為「寬頻公平接取與部署計畫」（the Broadband Equity Access and Deployment Program）的經費由拜登所倡導、規模達1兆美元的2021年基建法案所授權。

●俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）武裝叛變事件落幕後，其首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）首次發布消息，他表示瓦格納部隊向莫斯科挺進不是為了推翻俄羅斯總統普丁，而是因為受到不公平的對待。他提到俄羅斯國防部擬自7月1日起解散瓦格納部隊，並由俄羅斯正規軍收編其傭兵，但白羅斯總統盧卡申科提出了能讓瓦格納繼續運作的辦法。

●國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gita Gopinath提出警告，稱市場對於通膨回落至各國央行目標的進展過於樂觀，一旦意識到通膨變得更加頑固，金融市場勢必陷入較劇烈的震盪。

●周一美元尾盤變動不大，盤中一度跌0.28%，報102.61。瓦格納叛變雖然一天就落幕，但俄羅斯的局勢仍不明朗，盧布兌美元一度大跌近3%，創下今年來最大跌幅和15個月來最低價，但尾盤拉升至小漲0.1%，報84.59兌一美元。日圓漲0.16%，報143.48兌一美元。日本官員警告不排除進場阻止日圓進一步走貶的可能性。上次日銀在5月出手，是在日圓貶至145兌一美元時。

●周一紐約期油收漲0.3%，報每桶69.37美元，盤中一度跌0.95%報68.71美元，也曾上漲1.37%報70.11美元，漲破70美元大關。布蘭特期油收漲0.45%，報每桶74.18美元。俄羅斯政局陷入動盪，引發原油供應可能受阻的預期，但經濟前景暗淡不利於石油需求，使原油價格陷入震盪。

●俄羅斯的局勢帶動避險需求，周一紐約期金收漲0.22%，報每盎司1933.8美元。