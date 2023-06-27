看好暑假期間年輕學子與國內外觀光客湧現，樂多多集團鎖定夏日增溫的「夜經濟」市場，旗下「肉多多」、「狂一鍋」、「追樂」、「明水然．樂」等各餐飲品牌同步推出宵夜場與優惠活動，打造「越夜越美麗」的用餐氛圍與視野，以「深夜食堂」定位搶大餅。

「肉多多」火鍋於暑期推出二款新百搭湯底，「海皇沙茶（嚐鮮價40元）」選用沙茶醬、扁魚、乾魷魚及蝦米等多項食材拌炒烹煮而成，口味鮮香濃郁，後韻鮮甜；「客家酸菜湯（嚐鮮價50元）」選用具有酸菜王國之稱的雲林大碑鄉的純天然酸菜，搭配濃郁骨湯烹煮而成，酸菜口感酸脆，湯底微辣，加點一份魚片入鍋，立即化身為時下最夯的「酸菜魚鍋」。即日起至7月31日晚間10點後前往全台肉多多提供宵夜時段的門店用餐，任點上述二款新湯底，即贈「海鮮漿」乙份（價值120元）。

將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合的「狂一鍋」，也大張旗鼓進駐宵夜戰局，即日起至8月31日每日晚間九9點後前往新莊、中和、三重、台中與高雄等提供宵夜時段的門店用餐，包括二款人氣套餐「功夫排骨酥」、「藥膳大雞腿」，搭配盡情享用的冰品，飲料與蔬食自助吧，通通都是300元有找（299元），絕對是有點餓，又不會太餓的宵夜餐飲首選。

挑戰開發泰式風味料理的更多可能的「追樂-秘式泰鍋物」，除了有椰子雞、祕製冬陰功、濃厚椰香、泰式麻辣、檸檬香芧、南洋綠咖哩等風味火鍋，放大絕推出黃金蟹、波士頓龍蝦等生猛海鮮為主軸的「生猛海鮮功夫粥」，宵夜時段同樣吃得到，即日起至7月31日周五至周日晚間九9點後點用套餐，即可無限暢飲泰式奶／綠茶。另外配合信義威秀商圈的營運模式，明水然樂-遠百信義店首度挑戰宵夜時段推出1,600元的無菜單鐵板燒套餐，7月1日至7月31日晚間10點後點用套餐，免費加贈「松露玉子燒」乙份（價值200元）。