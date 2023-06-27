台大國發所前教授陳明通保住退休金後，又公開指稱「台大學倫會的判決是一場世紀大冤案」並聲明要幫林智堅討回公道時，這激怒負責處理相關學倫事件的台大社科院長蘇宏達，他今在臉書發文強調「豈容作賊的喊冤」 ，教育部和台大校方應立即公開涉林智堅、鄭文燦、陳明通三份審定審議報告書全文，讓外界公開檢視。

蘇宏達表示，林智堅和鄭文燦的碩士論文抄襲嚴重遭註銷論文及撤銷碩士學位，都經台大社科院論文審定委員會依法詳細檢視討論才認定，絕不容陳明通混淆視聽、顛倒黑白。

蘇宏達說，陳明通刻意指稱林 智堅生案為冤曲，卻絕口不提他所指導的鄭文燦論文也同被認定抄襲嚴重而遭撤銷學位，更不願意面對所指導以香港民眾對機構信任度調查為樣本的碩士學位論文中至少五篇也被質疑的事實，卻在審議期間不斷在台大內部散播類似「因為一個學生論文抄襲就開除指導教授， 各位想一想，你安全嗎？」的情緒勒索。

蘇宏達指出，為了捍衛台大的榮譽、台大社科院和所有參與審定審議委員的清譽，身為台大社科院院長， 林智堅、鄭文燦兩個碩士論文審定委員會召集人，以及陳明通教授違反教師法審議委員會召集人，他決定挺身而出，鄭重要求教育部和台大校方立即公開上述三份審定審議報告書全部內容，以昭公信。

蘇宏達說，他我自始即主張上述審定審議程序一旦完成，報告書就應公開說明，以昭公信。因此，他曾依台大校方轉教育部來文要求，將鄭文燦論文涉抄襲的相關審定資料及附件呈交校方。但之後卻接到校方告知依教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則第11條必須保密，故不向教育部提供相關資料，秘書室也特別來電叮囑。

蘇宏達表示， 這三個案例已損及台大和台灣高教的「國際聲譽、嚴重影響社會觀感」，教育部和台大校方更應對外說清楚。因此，為捍衛台大學術聲譽，台大社科院以及所有參與審定審議委員的清譽，他鄭重要求教育部和台大校方不能保持緘默，應立即公開涉林智堅案？鄭文燦案和陳明通案的三份審定審議 報告書全部內容，以昭公信。