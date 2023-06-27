行政執行署宜蘭分署將於7月3日上午，在基隆辦公室舉行一場不動產拍賣會，其中最引人注目的，是一筆位於基隆市七堵區約莫20坪的空屋，但因為是第一拍，目前的價格也與市價相當，底價為434萬元。

宜蘭分署表示，這筆即將於7月3日舉行第一拍的不動產，將以434萬元的底價開拍。該建物的格局為2房1廳、一廚一衛，地點距七堵鬧區不遠，也離南興市場、七堵火車站等生活機能很近。

行政執行署宜蘭分署將於7月3日上午，拍賣七堵市區的公寓。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

不過由於該建物是四層樓無電梯公寓的三樓，且雖然行政執行署的公告未說明，但附近類似的建物屋齡都在40年以上，且屋內還有不少雜物、屋況也不算太好，預計都是其減分項目。

另一方面，從內政部實價登錄網站可以發現，當地去年9月成交的類似建物，成交價約在每坪21.6萬元到24.8萬元左右，相較之下，這個約20坪的空屋起拍價約在21萬元左右，與市價相當，對於想利用法拍屋撿便宜自住，或是轉售牟利的民眾來說，吸引力恐怕不太大。

行政執行署宜蘭分署定期於每個月第「一」周星期「二」下午「三」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會。聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息。