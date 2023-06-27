分析師表示，台股今日開低震盪，權值股疲軟但跌幅不大，整體來看賣壓並不大，指數回測月線大關。由技術面觀察，指數雖然再度下滑，日KD高檔下滑，不過，預期短線上指數月均線還是具有支撐力。

盤面上，台積電(2330)開低走高翻紅，守在月均線附近；中興電(1513)奪國道服務區充電站營運權，股價漲幅逾4%；暑假即將來臨，遊戲族群熱燒，大宇資(6111)一攻上漲停、華義(3086)大漲8%、歐買尬(3687)將推首款AI手遊，漲幅逼近7%、智冠(5478)漲幅也逼近6%；M31(6643)挑戰坐穩千金寶座，漲幅在3.5%以上；生醫族群有多頭火種，台耀(4746)漲幅逾8%、安克(4188)、佰研(3205)等漲幅在6%以上。

分析師指出，就短期走勢而言，本波指數沿5日MA震盪創高慣性遭到破壞，短線進入高檔震盪。族群個股表現空間可望優於大盤，不妨留意，散熱、電源、雲端、半導體封測、重電、觀光、飛機零組件等族群指標強勢的族群相關個股。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，在聯準會未來仍有升息兩碼的可能，加上評估美國經濟衰退指標之一的長短天期殖利率倒掛利差擴大，近期美股表現弱勢。由於經濟前景仍不明朗，建議投資人聚焦本週即將公布的兩大關鍵數據，分別為美國第一季國內生產毛額，以及聯準會通膨參考指標的個人消費支出，預期將提供市場判斷聯準會抑制利率方面的進展，也將為投資人對經濟前景觀察的焦點之一。