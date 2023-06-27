其實，小麥售價從新冠病毒暴發的2020年開始起漲，自俄烏大戰自2022年2月下旬正式爆發後，缺工缺料再加上需求大增之下，全球小麥售價每單位頓時也狂漲約3倍左右，故全世界食物當時跟著飆升。

就韓國來說，小麥進口價格去年每公噸甚至衝高至496美元，讓當地民眾直呼吃不消。所幸，之後售價就慢慢下滑，6月一度跌至416美元，跌幅約16%，但仍遠高於283美元正常時候的年度平均價格。

為了穩定物價，韓國農業部現在出面，要求民間企業能配合降價。這些廠商也善意回應，最快7月應可看到架上商品售價會調降。但還是會先考慮用料成本以及匯價的走勢之後，最後再來定奪。

上周，韓國財政部才以全球麵粉價格已下修為由，建議當地泡麵生產業者降低泡麵價格。小麥，是人類的主要食糧之一，磨成麵粉之後可做麵包、饅頭以及麵條等。同時，小麥也是動物的飼料來源之一，用途可說非常廣泛。