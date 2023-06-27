一名60多歲女子有高血壓及糖尿病，並因嚴重腎衰竭洗腎多年，近來一個月出現血便，就醫檢查發現，原來並非因飲食造成消化道或肛門出血，而是因女子腎衰竭導致血管異常增生，在其結腸有一個持續流血的出血點，使得女子血紅色僅7g/dL、嚴重貧血。台灣目前腎衰竭患者約200萬人。
書田診所胃腸肝膽科醫師康本初表示，血便是一常見症狀，是指糞便有血，代表著消化道或是肛門有出血的情形，大多數的血便是由大腸直腸肛門的疾病所導致的。造成血便的大腸問題，包括憩室出血、發炎潰瘍出血、息肉腫瘤出血及發生於女子的血管異常增生。
他表示，上述女子案例顯示，消化道出血有時非因飲食造成，而可能是因消化道血管異常增生導致，此現象會隨年紀漸長而增加，因反覆性腸胃道肌肉的收縮，造成黏膜下小靜脈壓力的增加，進而造成擴張及扭曲，最後形成的小的動靜脈吻合，而此類血管較容易破裂出血，導致上述女子持續出血，導致嚴重貧血。
他說明，血管異常增生與年紀有關，隨著年紀增加，黏膜下的小血管可能會擴張扭曲，形成微小的動靜脈吻合，若有慢性腎病會讓血管異常增生提早發生。
根據台灣內科醫學會，消化道的血管異常增生好發在50歲以上者，目前以肝硬化及腎衰竭洗腎的患者為好發的族群。這兩類的病人之所以較易產生血管異常增生，推估可能是因荷爾蒙的變化所致。此外，糖尿病的患者也常有這樣的變化。
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