共軍24日派出了殲-10、殲-16等19架次軍機擾台，其中有8架次軍機越過台海中線，逼近24海浬線。對此，資深媒體人謝寒冰懷疑，面對這次的狀況，國防部應該要發布空襲警報，但卻沒有這麼做，它根本是想讓人民習慣、覺得這狀況沒什麼。

中天政論節目《辣晚報》昨（26）日播出了記者「辮子妹」對民眾進行街訪的片段，對於共機逼近我24海浬線，不少民眾表示「跟我無關」、「習慣了，大家都沒那麼怕」、「沒有感覺」、「不會慌啊，一直在發生」、「太常來了，大家已經有點麻木，看到這個新聞已經不會有什麼感覺了」。

而謝寒冰除表示，對「辮子妹」上述街訪中，民眾大多「習慣」共機逼近24海浬線的反應感到擔憂，也推測，國防部希望大家習慣這件事，因為它一籌莫展、沒辦法應對，所以用平常心發布消息，讓人民覺得這件事沒什麼。

謝寒冰接著說，在他小的時候，台北市常常會發布空襲警報，當時要關閉電燈、找掩護。他直言，現在共軍不斷逼近、甚至已快到了24海浬線，在正常情況下，就應該要對內發布警報了。同台的退役少將栗正傑也痛批，如果敵機距離台灣70海浬，依規定要發布警報，總統蔡英文跟國防部這次在戰略上「真的是藐視共軍」。