房仲第一品牌「永慶房屋」自3月起舉辦《第八屆永慶盃籃球賽》，不僅是歷屆規模最大、參賽人數最多，還在決賽前組成「永慶明星隊」與大專籃球強隊「世新猛虎」舉辦友誼賽PK球技。經過近4個月、總計53場賽事，《第八屆永慶盃籃球賽》冠軍正式出爐，由永和區隊一路過關斬將，從21支球隊中奪下冠軍獎盃，亞軍及季軍則由內湖、北投區隊拿下。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶打破業務就得高工時、個人拚戰的印象，領先業界推出「彈性工作八小時」制度，不僅滿足現代人對彈性職場的需求，也提供更有包容力的友善職場。在新人訓練上，則是提供「一對一師徒制」培訓，從新人時期開始培養合作默契，再透過每年舉辦的運動競賽，擴大凝聚不同門店的夥伴們，以及整體企業的向心力。

運動凝聚向心力 合作「work smart」賺高薪

永慶的「團隊力」不僅展現了，永慶不同於一般業務競爭、單打獨鬥的職場文化，在重視團隊合作的企業文化下，也讓永慶人能貫徹「誠實」服務理念，除了創造客戶信賴度及滿意度雙高表現，還讓每個團隊、個人都能享受資源整合帶來的效益。

此外，運動有助於維持健康，良好的體力與精神力，更是維持高效率工作的關鍵。永慶房屋身為首家獲體育署《運動企業認證》的房仲品牌，年年獲證未曾中斷。除了舉辦籃球賽讓員工動起來，每年還有壘球、羽球及健走競賽，累積至今的參賽人數已突破5千人，落實「聰明工作、健康生活」理念，成功讓員工從年頭熱血到年尾！

此次率領永和區隊拿下冠軍的關鍵人物、永慶房屋直營店長黃文琛分享，這種「在職場是戰友、上了球場是隊友」的感覺真的很好！黃文琛從體保生畢業，最怕的就是上班後沒時間動，或找不到球友。而永慶房屋年年舉辦運動競賽、規劃完整賽制並承租專業球場，提供熱愛運動的同仁發揮舞台，同事之間有共通話題，會讓團隊關係更緊密，真的跟傳統業務會互相競爭的氣氛完全不同。

擴展服務版圖 2023祭「5萬X12個月」徵才

2023年永慶房屋受自住與長期置產民眾指名「誠實房仲」服務，表現穩健不受大環境影響。為擴大服務版圖，持續帶給民眾誠實服務，永慶徵才不中斷，提供2023年底前錄取報到的業務新人「每月5萬元X12個月」保障收入，新人保障期過後，每月還有36K，翻轉業務沒底薪傳統，兼得財富與高薪，也讓永慶成為人才傾心、挑戰高薪的最佳圓夢基地。永慶歡迎對房仲業有興趣的求職者加入。