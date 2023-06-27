麗寶樂園搶攻暑假商機，推出陸海空隨你搭優惠。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園搶攻暑假商機，推出陸海空隨你搭優惠。（麗寶樂園渡假區提供）

暑假即將來臨，戲水是消暑的好去處，麗寶樂園渡假區為搶攻商機，暑假推出「海陸空3選2」優惠活動，凡購買探索世界或馬拉灣門票，於現場票亭購票時再加100元，可直接一次玩水陸雙園或搭乘天空之夢摩天輪，海陸空任大家搭配玩！

麗寶樂園渡假區指出，全台最受歡迎的水樂園馬拉灣今年打造「台味酷浪季」主題，一連串的台式趣味活動，更吸睛還有Local拍照打卡點「辣妹檳榔攤」，讓你化身最台的帥哥辣妹；7月份每個周末還有電音DJ，帶來嗨到爆炸的「台味泡泡趴」，源源不絕的雪白泡泡，搭配經典台味與電音歌曲串燒，讓觀眾化身泡泡人一起嗨！

麗寶樂園搶攻暑假商機，推出陸海空隨你搭優惠。（麗寶樂園渡假區提供）

玩水玩陸還是搭摩天輪，經常讓有選擇障礙的遊客難以抉擇。麗寶樂園貼心推出「海陸空3選2」優惠，活動自7月1日開跑至8月31日，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」，適用票種為全票、學生票、學童票、博幼票，需於現場票亭購票時同步購買，限當日使用完畢。

麗寶樂園搶攻暑假商機，推出陸海空隨你搭優惠。（麗寶樂園渡假區提供）

陸上樂園探索世界今夏推出全新遊行「COOL涼一下！夏日遊行」，舞者活潑有趣的舞風，在遊行過程中還不時會噴灑水花與現場遊客互動，廣受大小朋友喜愛；探索世界中還有「熊大的麗寶小鎮」擁有七大沉浸式互動主題區，加上小鎮內的熊大、兔兔等LINE FRIENDS明星加持，每個主題區都是必拍的打卡景點。

另外，本次由VIIDA、利百代、野獸國協辦的第5屆麗寶小小藝術家，作品也將在熊大的麗寶小鎮展出，每幅作品都集結了小朋友們創意與繪畫技巧，歡迎大家一起前來欣賞。