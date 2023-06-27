面對少子化衝擊，許多私校岌岌可危，不過仍有學校逆勢上揚。龍華科大今年獲教育部獎補助經費1億909萬餘元，較去年大幅增加近1200萬元；同時，相較於許多私校老師被減薪，龍華科大去年發出教師激勵獎金超過2500萬元，創下新高。

教育部日前公布112年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配結果，龍華科技大學校務發展穩健，今年榮獲1億909萬餘元，較去年大幅增加近1200萬元。

此外，近1年來，龍華科大連續獲得教育部3項億元計畫，包括補助1億元建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」、112年高教深耕計畫榮獲1億4795萬餘元，以及112年整體獎補助經費1億909萬餘元，辦學表現受到肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，教育部每年都會撥發整體發展獎勵補助經費給私立技專校院，目的在協助學校整體特色發展，以全面提升教育品質與競爭力。除嚴謹審查各校申請計畫書，更透過師生數規模、學校提撥助學經費等多項量化指標，據以核配各校經費額度。

不畏少子化威脅及統測報考人數下降趨勢，龍華科大全校學生總人數近年持續增加，111年並發出教師激勵獎金總金額超過2500萬元，再創新高、111年的產學合作金額也高達3.3億元，展現辦學績優、追求卓越的實力。

「許多有特色的優質科大對學子具有一定的吸引力，因為未來就業選擇機會也相對更多。」葛自祥指出，龍華科大妥善運用高教深耕計畫經費、整體發展獎勵補助經費及學校自有資金，持續投入優化師資設備及校園環境，聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合及人才培育為發展特色。

除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，龍華科大更運用AI、雲端、建置龍華軟體雲虛擬學習平台等數位科技輔助教學創新，並致力打造智慧校園、無邊界教室，讓學子隨時學習不受限。