●特斯拉遭高盛降評至「中性」，周一股價大跌6%。該電動車製造商今年來股價強勁反彈，帶動市值奔向1兆美元大關，但也引發部分分析師質疑其估值可能過高。
●谷歌母公司Alphabet遭瑞銀調降評級至「中性」，股價下挫3.3%。
●輝瑞（Pfizer）周一跌3.7%，該製藥公司宣布，由於參與臨床研究的患者出現肝臟酵素（liver enzyme）升高的現象，將停止開發一款實驗性的肥胖和糖尿病藥物。
●Lucid Group漲1.5%，該美國電動車新創公司與英國超跑品牌Aston Martin達成協議，Lucid將取得Aston Martin約3.7%股份。
●PacWest漲4%。私募股權投資公司Ares Management宣布已經從PacWest取得一筆價值35億美元的特種融資組合。
●嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）第三季獲利預測不如市場預期，股價重挫7.59%。
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