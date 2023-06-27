花蓮縣環保局在鳳林鎮環保科技園區設置廚餘高效能處理機，將家用廚餘製成肥料，命名為「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」，經取得核發肥料登記證，以每包1公斤裝開放縣民免費領用，廠區每月提供300包，每人限領2包，可先上網登記。

花蓮家戶廚餘量每天平均20公噸，過去多餵食豬隻，縣府2019年為防治非洲豬瘟，公告禁用廚餘養豬，環保局向環保署申請2套廚餘高效處理系統，每日處理約20公噸並轉化成有機質肥料。

環保局表示，有機質肥料製造過程無添加任何人工化學物質，全經天然菌種發酵腐熟，適用一般家庭園藝的花園、菜圃，施用後具改善土壤通氣性、排水性，及緩慢釋放肥力等特性，能改善作物的生長環境；使用比例為肥料1、原土15，混合攪拌即可。

花蓮縣環保局透過廚餘高效能處理機，將家用廚餘製成有機質肥料，經取得核發肥料登記證，開放縣民免費領用。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

環保局日前向農委會申請肥料登記證且獲核發後，將其命名為「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」，免費開放領用，廣獲好評，經鄉親相互「好康逗相報」後，數量有限的肥料常遭秒殺，以致未能取得的民眾只能敗興而歸。

因此，環保局特別建立登記領用肥料網站（https://reurl.cc/mDroQ7 ），每月1日至10日開放民眾登記，當月25日在花蓮縣環境保護局官網的訊息專區公告可領用人名單，並在每月最後一天上班日開放領用。

環保局說，民眾可在領取日期當天上午9點至12點跟下午2點至4點，攜帶國民身分證或健保卡，到環境保護局1樓大廳服務台，待核對身分簽名便能領取。當月登記未排列者將在下個月優先排序登記。

此外，如欲大量領用有機質肥料者，領用前請先聯繫環保科技園區廚餘處理廠何姓督導（電話0911-896788），並自備容器（麻布袋或密封式收納箱）自行開車前往載取，如駕駛小貨車載運請準備帆布覆蓋，以防肥料飛散，廠區領用時間為每周六上午10點至12點及下午2點至4點。