「台北國際夏季旅展」將於7月14日起一連四天在世貿一館舉行，晶華國際酒店集團提前於6月28日中午12點至7月17日下午7點舉辦線上旅展（https://pse.is/53qnzc），推出多款餐飲、住宿、SPA優惠券。其中「環遊晶華．超值護照」每組10,000元，內含4張住宿券、可分別或是同時使用於晶華旗下各酒店。持一張2,500元可入住捷絲旅花蓮、高雄以及台北三重館、兩張5,000元可入住礁溪晶泉丰旅或台北晶華、三張7,500元可入住晶英國際行館、四張10,000元則可於平日兩人入住台南晶英兩晚或太魯閣晶英山嵐客房一大床一泊二食或是四人入住山嵐客房兩中床享四客早餐，專案保證全年最低價，預計將再度掀起搶購熱潮。

除環島入住晶華的「環遊晶華．超值護照」外，晶華酒店集團旗下各酒店分別推出不同優惠，高雄晶英國際行館推出「晶心禮讚 24坪御質行驛 平日住宿券」，每張7,999元可於平日雙人入住市景大床套房，12月28日前享早餐買一送一及旺日入住不加價優惠，折扣高達78折。台南晶英酒店推出「海東家庭客房住宿券」每張5,999元、主打加人不加價，最多可入住四人，9月1日後入住假日也可不加價。礁溪晶泉丰旅則是祭出「雅緻客房一泊二食」專案，每張6,500元可於平日入住雅緻客房，享壽喜燒吃到飽晚餐和翌日早餐各兩客，更有買10張送1張的優惠套組出售。台北晶華酒店則針對喜愛城市宅度假的族群規劃出「晶采假期．一泊二食」及「海陸雙饗．一泊二食」兩款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早、晚餐最低只要7,888元起。計畫暑假闔家出遊的民眾，不妨選購「城市歡聚假期」、「雙城假期．買晶華送晶英」或「雙城假期．買晶華送晶泉」方案，一晚入住台北晶華酒店，另一晚再選擇入住礁溪晶泉丰旅或台南晶英酒店，三天兩夜最低只要8,999元起。

位於台北晶華酒店頂樓，連續榮獲七年世界SPA大獎的沐蘭SPA，此次則推出療程優惠券套票，每組9,888元可任選價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」或「回春-中式指壓按摩」SPA療程三次。在餐飲優惠，台北晶華酒店強打最受歡迎「柏麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，買10張再加贈1張，超值優惠下殺58折。每年都是旅展亮點的三燔本家推出人氣商品「三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠折扣券」，每張2,999元，折扣達62折。一樓中庭azie餐廳也祭出平假日皆可使用的「azie龍蝦厚切牛排雙人海陸分享餐優惠折扣券」，每張3,199元，折扣達73折。館外的人氣餐廳Just Grill以及泰市場則好評續推「Just Grill牛排館美國沙朗牛排8oz套餐優惠折扣券」1,699元以及「泰市場平日午餐四人券」3,199元（買10送1），折扣66折起。

故宮晶華推出「平假日招牌片皮鴨四人分享餐優惠折扣券」3,699元和「平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠折扣券」3,399元(買10送1)，折扣61折起。