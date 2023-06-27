台北市長蔣萬安（右三）27日帶著三寶出席「好孕2U、好禮4U，24小時溫馨上路」乘車補助記者會。（王英豪攝）

台北市政府推出 「好孕 2U 專車」補助，提供設籍於台北市懷孕婦女產前至產後 6 個月期間，補助8000元乘車優惠，台北市政府與計程車隊合作提供優質接送服務，共有1萬6千台好孕專車，提供婦女孕產期貼心乘車服務，也關心婦女身心健康。市長蔣萬安 27 日更以奶爸姿態現身，背著初登場的「三寶」出席活動，引起圍觀民眾驚呼「基因騙不了人。」

蔣萬安今上午背著滿五個月的三寶出席活動，只見三寶在蔣萬安懷裡「安定」模樣，眉宇之間也與蔣萬安十分神似，也讓活動一開始就達到高潮。蔣萬安也背著三寶致詞，畫面相當逗趣。

台北市長蔣萬安27日上午背著滿五個月的「三寶」出席 「好孕 2U 專車」補助記者會，只見三寶在蔣萬安懷裡「安定」模樣，眉宇之間也與蔣萬安十分神似。蔣萬安也背著三寶致詞。（王英豪攝）

蔣萬安表示，今天的主角是他胸前的「這一隻」，自己身為三寶爸，也看著妻子孕產期的辛苦。而好孕2U專車補助，提供媽媽們懷孕8000元乘車補助、單趟次最高補助 250元，補助總額為全國最高，並且媽媽們從產檢到預產期後6個月內都可使用，除了定期產檢外，媽媽搭車購買備孕及嬰幼兒用品，或產後回診均可使用，優惠使用效期全國最長，讓孕產婦透過專案獲得更舒適的乘車服務。

蔣萬安提到，台北市政府體貼媽媽們，讓優惠申辦更便利，申請地點除線上平台或各行政區健康中心、區公所及社福中心等臨櫃窗口外，更貼心的是，與醫療院所合作，讓孕婦產檢時，即可用孕婦手冊就近申請，減少文件複印或車程往返奔波，多元管道方便貼心。

蔣萬安說，最後就是「e化預約車輛與電子支付」，利用台北通 APP 派車及乘車金電子支付，操作簡易又便利， 讓媽媽們可以無現金支付，彌補了實體乘車券，餘額不能累計或不找零錢的問題，給予媽媽們一個友善體貼的乘車環境。

最後，蔣萬安強調，此次與台北市政府合作，簽約車隊共計 12 家，合作車隊車輛共計 16000 台計程車，都可以透過台北通 APP 派車，操作簡單迅速， 歡迎北市孕婦自7月1 日起即可提出申請。