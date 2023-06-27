正隆2023年首季歸屬母公司稅後淨利3.48億元，季增10.7％、但年減達53.08％。5月自結合併營收36.1億元，月增達13.5％、年減7.99％。累計前5月合併營收169.73億元、年減達10.95％，為近3年同期低點。

正隆今年以來營運動能疲弱，主因內外景氣疲弱、消費動能保守，明顯影響企業對紙箱需求，原物料等成本價格高漲亦侵蝕獲利表現。其中，台灣市場受惠內銷需求穩定，前5月營收僅年減個位數百分比，相對中國大陸及越南雙雙年減近2成穩健。

展望後市，雖然市場需求未見明顯復甦，隨著時序逐步紙箱出貨傳統旺季，有望增添正隆營運動能，而近期紙漿等原物料價格下跌，亦紓解整體成本壓力，在紙品價格調漲不易狀況下，有助正隆維持一定獲利水準。

同時，正隆仍穩健進行新廠與設備產能布局，待日後充分發揮再創高峰。其中，竹北廠沼氣發電系統去年第四季商轉，而大園廠再生白漿產線、竹北廠生質熱電系統，越南平陽廠第二期工紙產線、濱吉紙器廠、北將紙器廠，均將在上半年試車或商轉。