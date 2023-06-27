夏天是吃冰的季節，新北板橋一間雪花冰店老闆控訴，20日出現一名女客人自備蟲子放進雪花冰，向店員要求退費得逞，店家公布監視器畫面要大家注意，未料26日又有第二家冰店受害，且兩家店只相隔1.7公里，女子騙吃霸王冰的行逕非常囂張。

新北板橋地區有一名女客人在冰裡放蟲騙吃霸王冰，一周內已經兩家冰店受害。(中時新聞網)

第一間受害的冰店老闆22日在臉書發文，這名女客人20日下午3時30分到店裡點一碗花生雪花冰150元，吃到一半抱怨冰裡面有蟲，碎念「不覺得冰裡面有蟲很噁心嗎？」當時因為店裡很忙，直接退費給女子，但事後店家越想越怪，調監視器畫面發現，根本是女子自己帶蟲來加料，先把蟲用衛生紙包著，之後在冰裡面挖洞埋蟲，再端給櫃檯看。讓老闆很氣，指沒錢可以請她吃沒關係，但故意放蟲的行為真的很可恥，氣得把女子畫面公布出來，提醒同業注意。

沒想到事隔不到一周，26日又傳出另一間冰店受害，女子故技重施，埋蟲在冰裡面要求退費，店家忍無可忍在臉書發文，「新聞提到一名女子在冰中加入小蟲要求退費，今日也被我們遇到了，在板橋區連續以此手法免費吃冰！我們實在生氣，在這裡提醒各位小心。」

據《東森新聞》報導，兩家受害的冰店僅相距1.7公里，約7分鐘車程，但兩家店都決定以和為貴，不報警提告，而其他冰店業者也很害怕，女子已經成功騙到兩次霸王冰，不知道要怎麼阻止，只能自己小心免得受害。