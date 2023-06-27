近期在歐洲等地陸續傳出北韓外交官脫北或嘗試逃亡的消息，在北韓屬於「既得利益者」、生計基本上沒有困難的菁英族群大舉脫逃，對金正恩政權而言可謂一大警訊，也引起南韓政府注意。

金光進指出，菁英族群脫逃反映了北韓體制的問題，在COVID-19疫情下國境封鎖、民不聊生，政府卻還不斷進行飛彈試射等挑釁行動，「他們在海外住了7、8年，該知道的都知道了，回去就等於是跟家人在監獄裡度過一生，應該很多人在煩惱要不要離開，我希望他們別再煩惱，趕快過來一起為統一、為北韓的未來做出貢獻」。

●危機四伏的金正恩政權

金正恩政權動盪並非一日之寒，金光進在金正恩執政初期接受媒體訪問時曾指出，金正恩政權比起前兩代脆弱許多，「從他處死姑丈張成澤、暗殺異母兄長金正男等作為，就證明他掌權面臨的挑戰很大」，執政過了10年，金光進說，北韓內部統治結構改變，但對金正恩來說仍是危機四伏。

「像是勞動黨組織指導部長趙甬元（音譯），他雖然很低調，但很有野心」，金光進指出，被視為勞動黨二把手的趙甬元雖然是金正恩的心腹，也為政權穩定做出許多貢獻，但日後也可能挑戰金正恩政權。

金正恩胞妹金與正、女兒金朱愛陸續躍上政治舞台，也彰顯金正恩掌權的不穩定性，「金正恩利用許多父親（金正日）的威權形象來鞏固政權，例如在政治上重用金與正，就有點像在複製金正日與金敬姬的形象」。

金正日的妹妹金敬姬曾任北韓勞動黨中央政治局委員、中央書記局書記、中央組織指導部部長等核心職位，在金正恩執政初期也扮演領導性角色，但在2013年丈夫張成澤遭處決後幾乎未公開露面。

金朱愛的出現則可能是為因應「健康異常」傳聞帶來的影響，或是避免金與正權勢過大。在這樣的狀況下，金正恩將塑造自身功績的希望都壓在核開發上，相信唯有在核武及飛彈技術上取得成功，才能穩定政權。

金光進脫北後20年來都秉持「北韓不可能非核化」的主張，他指出，南韓前總統文在寅政府採取親北、親中政策，希望透過峰會等檯面上協商的方式促使北韓主動走向非核化，「從結果來看可以說是反效果，北韓的核武裝反而更強化，要說北韓有1%願意非核化的可能性都令人懷疑」，顯示前任政府的選擇大錯特錯。

「北韓現在的不穩定性與挑釁行為，都是北韓政策體制造成的結果，而不是北韓人民自己的選擇」，金光進強調，在北韓完全沒有意願配合非核化的狀況下，對北韓政策必須採取新模式，切斷收入、加強制裁壓迫，努力將外界資訊導入北韓，讓北韓社會產生改變，進而促使北韓政權產生變化。

●北韓政權的阿基里斯腱

「人權是北韓的阿基里斯腱」，金光進表示，人權不只具有符合普世價值意義，也是可能動搖北韓世襲正統性、正當性的關鍵，「除了警告北韓當局，我們也要告訴北韓人民，你們有權過更好的生活」，呼籲國際社會持續關注北韓議題、記錄北韓現狀、敦促中國承認北韓難民身分、救援遭人口販賣的北韓女性等，「要做的事很多」。

「當然北韓也會配合部分人權議題，例如參與帕運，但只限於不會造成統治問題的部分」，金光進認為，國際社會應採取禁止石油出口北韓等更強硬的方式，促使北韓政府開放人民使用網路以自由取得資訊、保障言論等表現自由、糧食自由，以及擁有護照等旅行自由。

南韓政府持續透過各種管道呼籲國際社會配合阻斷北韓透過駭客竊取技術、情報等方式賺取的非法收入，而要徹底根除北韓違法收入來源、執行聯合國安理會制裁決議，中國與俄羅斯的配合至關重要。

金光進說明，除了中、俄與北韓既有的傳統同盟關係，「中國不配合的原因主要受到美中對立影響，因此不希望變更韓半島（朝鮮半島）現狀，不太可能參與對北韓的壓迫行動；俄羅斯則是在烏克蘭戰爭中仰賴北韓提供軍武，雙邊關係更緊密，也不會積極參與國際行動」。

而在中、俄兩國之中，金光進指出，占北韓對外貿易額9成的中國影響力顯然更大，北韓派遣人力赴海外賺取外匯的地點也多在中國境內，「如果中國出面，北韓受制裁的強度將明顯提高」。（編輯：張芷瑄）1120627