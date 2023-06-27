周兆鴻在社群平台臉書（Facebook）貼文，除正視困擾多年的昔日傷疤，並說凡未經他人同意撫摸身體或性器官，就是性侵，「現在回想真的毛骨悚然」。

2015年秋天，周兆鴻剛到台灣留學並加入合唱團，參加「迎新郊遊」宿營活動。那段期間，蕭姓學長經常主動攀談，由於自己剛到台灣，多交朋友是好事，並不以為意，但蕭姓學長言談中經常「詢問我有沒有空，要不要一起吃飯，要不要一起『出去玩」』。

「迎新郊遊」宿營當天晚上，新團員第一天晚上比較早準備入睡，學長姐身為幹部仍在開會討論社團事務，男生睡通舖，大家拿起被單床墊就找角落安心入睡，期待隔天活動。

周兆鴻說，凌晨之際，突然發現身體好像有被撫摸的感覺，動作越來越大；當意識清醒時，竟清楚意識到「有一隻手正在來回撫摸我的下體」。睡在他身旁的就是「蕭姓學長的那隻手」。

周兆鴻回憶說受到侵犯當下，愣住了幾秒鐘，幾乎不知如何反應，依稀記得應該是小聲斥責回罵，伸出鹹豬手的蕭姓學長立刻縮手裝睡。他被迫直接轉到另一個角落，情緒惶恐至極，瑟縮在被窩發抖，無法入睡。

周兆鴻數天後鼓起勇氣將此事告訴自己信任的學長，準備退團，結果獲悉這名蕭姓團員涉及性騷擾傳聞已非首次，早有其他團員被騷擾後憤而退團。社團幹部雖舉辦聽證與協調會議，但令人乍舌的是，經過其他團員轉述，這名蕭姓學長竟說「我當下控制不住我自己」。

周兆鴻在臉書中說，這句話讓他懷恨在心，即使決定把此事藏在內心深處，但最近#MeToo事件又重新回憶起這段恐懼的過往，多次反思憑什麼就這樣算了，因此決定挺身而出，將壓抑多年並不肯正視這件事情公諸檯面，也不想再有更多受害者。

他不奢望對方任何解釋及道歉，這件事情沒有任何合理的理由，即使對方道歉，自己也不打算原諒。

周兆鴻也在臉書中和身邊的人、特別是大馬朋友強調：「不論你的性別，若遭遇類似事情，你並不孤單。希望我們都能夠好起來，正視之餘，也要讓對方不再傷害。」（編輯：馮昭）1120627