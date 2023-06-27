韓國瑜確定缺席挺侯大會 侯友宜最新回應

2024總統大選戰況激烈，但國民黨參選人侯友宜在民調上卻暫時落後，引發藍營多人焦慮，最新消息傳出，國安會前秘書長金溥聰已加入侯團隊，甚至還會邀請前總統馬英九、黨主席朱立倫等人加入擔任榮譽主委。侯友宜今（27）日證實此事，說金已在2天前加入團隊，未來他也會親自拜訪馬、朱，有擔任過黨主席的所有長官及各位大老，「他們大力給我協助，在這表示感謝」。

侯友宜證實，金溥聰有很多相關選舉策略跟方式，也有打選戰的經驗，在很多方向的領導都足以負起重責大任，經過他親自拜訪請託後，已在2天前加入競選團隊參加重要會議，給了團隊很多指導。

侯友宜透露，未來他也會繼續親自拜訪馬英九、朱立倫及黨內大老們，一起擔任榮譽競選主任委員，並請朱持續帶領黨的組織，一起並肩作戰。

此外，侯友宜也指出，競選辦公室將在7月擴大成立，將招攬更多優秀人才一起團隊分工，至於詳細的架構與組織，會在確認後向各界報告。