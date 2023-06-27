屏東登革熱高度疑似台南個案，全縣高度警戒。

屏東縣政府接獲1例21歲在外地工作男性，有台南旅遊史的高度疑似個案通報，20日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等登革熱疑似症狀，26日檢驗NS1快篩陽性並通報，檢驗結果尚待27日第二次採檢判定，縣府團隊高度警戒，立即規畫防治作為，積極防堵疫情於社區擴散。

屏縣府表示，26日通報疑似男性個案，於外地工作，因休假返回屏東，6月16日至18日曾至台南市安南區及中西區旅遊，6月20日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，6月26日經檢驗NS1快篩陽性並通報，檢驗結果尚待今日第二次採檢判定。

屏縣府衛生局研判為高度疑似個案，立即動員衛生、環保、警察、鄉公所等單位，針對個案住家半徑50公尺進行強制孳清及戶內外化學防治作業，以及擴大周邊環境150公尺範圍進行孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作。

屏縣防治登革熱，積極於社區巡清。（屏縣府提供）

衛生局指出，端午連假期間陸續接獲台南市登革熱確診個案於病毒血症期曾到屏東縣活動足跡，縣府團隊接獲通報立即進行孳生源清除及化學防治等防疫措施。

此外，南、高、屏為登革熱好發地，又是共同生活圈，呼籲民眾如有發燒等疑似症狀應盡速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

衛生局提醒，目前為登革熱的流行季節，近日又常有午後陣雨，加上氣溫偏高，有利病媒蚊生長，民眾於戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可防蚊藥劑；呼籲民眾經常巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會。