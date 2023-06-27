資深男星廖峻日前遭網紅在社群發文影射性騷，事後在兒子錦德陪同下前往警局備案提告，而這是他二度中風後首度露面，在受訪時他提及，自己將要住院開刀處理6.5公分動脈瘤，如今兒子也在社群有感而發回憶與父親過去看電影的過往，並向父親喊話「老爸加油」。

廖峻先前無端捲入性騷風波，兒子錦德便曬出對話紀錄替父親澄清，而發文影射性騷的網紅「伊妍E-J」隨即將貼文刪除，起初廖峻不想追究，但代言的廠商及好友紛紛致電關心，險些損失百萬，加上準備入院開刀裝支架，因此想在住院前將所有紛擾解決，才決定提告。

然而，廖峻日前現身時透露，自己的動脈瘤是遺傳性疾病，母親就是因為動脈瘤離開的，不過一般人是痛右胸，他卻是痛左胸，因此查了半年才發現是右邊胸腔長了6.5公分動脈瘤，經醫師判定須裝支架，而錦德26日也曝光父親住院情形，向父親喊話「加油」。

錦德發文寫下「當麻醉諮詢室的護理人員在解釋麻醉風險和健保跟自費的差別項目時，我根本沒有在聽，我的心飄到小時候的回憶」錦德回憶，兒時父親牽著他過馬路，要帶他去看電影《第一滴血2》「我帶著恐懼的心情陪我爸看電影⋯」雖然沒座位又沒有零食，加上觀看角度超歪，看著似懂非懂的字幕「但那是我看過最好看的電影了！」最後他為父親加油打氣並約定「等你好了我們再去看電影」。

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