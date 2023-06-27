60多歲的許小姐，患有高血壓及糖尿病，也因慢性腎病定期洗腎多年。最近1個月，許小姐出現間歇性的血便，大便顏色類似葡萄酒深紅色，經檢查發現下行結腸有一個持續流血的出血點，雖然傷口小，但是時間一長，出血的量也不少，抽血檢驗血紅素掉一半，只剩7g／dL。經醫師以大腸鏡止血夾止血，血便的情形再也沒有復發。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說，血便是一個常見的症狀，指的是糞便有血，不管肉眼看見或是檢驗發現的，都代表著消化道或是肛門有出血的情形。大多數的血便是由大腸直腸肛門的疾病所導致的，其中大腸的問題需要完整的大腸鏡檢查才能發現。

大便顏色不同出血位置也不同，康本初表示，當出出血點在上消化道時，血便的顏色會比較偏向黑色；下消化道或是肛門出血時，血便會以紅色呈現。一些出血也跟飲食有關，像是吃了甜菜、紅肉的火龍果等，就可能出現紅色的大便；有些藥物或是含動物血的食物，會讓大便呈現偏黑色。在排除了藥物、飲食的因素後，出現血便千萬別輕忽。

康本初表示，造成血便的大腸問題，有憩室出血、發炎潰瘍出血、息肉腫瘤出血，以及發生在許小姐身上的血管異常增生。血管異常增生與年紀有關，隨著年紀增加，黏膜下的小血管可能會擴張扭曲，形成微小的動靜脈吻合，倘有慢性腎病會讓血管異常增生提早發生。若出血的原因是大腸的血管異常增生，最快的治療方式便是內視鏡止血，內視鏡止血的工具包括氬氣電漿凝固術、止血夾、止血針等等，內視鏡治療不成功可能會需要血管攝影栓塞甚至手術止血。

目前國健署補助50-74歲民眾每2年做一次糞便潛血檢查，確認大便中是否有肉眼看不到的血液，康本初提醒民眾，有血便問題者倘能儘速接受大腸鏡檢查，大腸的問題便能越早發覺，治療成功的機會越大，千萬不要發現出血，就自己以為是大腸癌而放棄治療。