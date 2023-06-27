影壇第一美人林青霞榮獲第60屆金馬獎「終身成就獎」，除了表示感謝，也預告11月25日典禮日見。近日，網友回顧林青霞的年輕舊照，其中一張她伸手摸雕像的胸前兩點，網友看了不禁開玩笑道：「神仙採葡萄」。

網友21日於臉書社團「舊相重温」分享一張林青霞早年在海邊拍的辣照，由於她將裙子掀起露出大腿根部，引起熱烈的討論，同時被網友瘋傳到其他臉書社團，意外吹起一股懷舊風，不少網友都在留言區張貼林青霞年輕時的照片，其中一張是她多年前赴西班牙巴塞隆拿旅遊時，一時玩心大起，伸手掐雕像的胸前2點。

其實這張照片已流傳多年，不過每次只要重PO，討論度都居高不下，「原來那時候她就已經是個老司機了啊」、「妳是我胸口永遠的痛」、「《鹿鼎記》的原型」、「去旅遊貪玩一下無可厚非」，還有網友聯想起搞笑老電影《射雕英雄傳之東成西就》的招式，戲稱林青霞的手勢就像「神仙摘葡萄」，用力捏住敵方的胸前兩點並向後拉扯。

林青霞年輕時是不可多得的大美女。（圖／中時資料照）

林青霞早年拍攝泳裝照，身材曲線很優美。（圖／中時資料照）

林青霞1973年以電影《窗外》出道，清秀又漂亮的臉蛋使觀眾印象深刻，後來她逐漸成為影壇首席巨星，從台灣紅到香港，文藝片、武俠片甚至舞台劇都有其倩影，演技相當多元化，1990年更以《滾滾紅塵》榮獲第27屆金馬獎影后。1994年林青霞嫁給香港富商邢李㷧便淡出，近年醉心於寫作，出品作品有《窗裏窗外》、《雲來雲去》、《青霞小品》等，《鏡前鏡後》還獲第16屆香港中文文學雙年獎評為散文組推薦獎；此外，林青霞也獲香港大學頒發名譽博士學位，從影后轉型為作家，人生經歷相當豐富、精彩。