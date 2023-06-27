《亞洲公司治理》雜誌為亞洲地區第一本探討公司治理的專業性季刊，自2005年起，每年透過市場公開資訊，針對亞洲多國企業進行評比，表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、財務經營績效等各領域表現傑出的企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，隨著氣候變遷風險日益嚴峻，富邦金控不僅積極發揮企業影響力，更踴躍參與國際永續倡議組織，2022年成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議(Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等組織的一員。富邦金控也是全台唯一受邀加入世界經濟論壇(World Economic Forum)之金融業者，簽署並揭露World Economic Forum SCM框架，2022年更正式成為RE100成員，並通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，以實際行動展現富邦金控全速奔向綠色的決心。

蔡明興更強調，今年再度榮獲《亞洲公司治理》雜誌頒發的各項殊榮，除了是持續肯定富邦金控投入企業社會責任及投資人關係維護的成果之外，也是對富邦的鞭策，期許富邦金控持續在追求企業社會責任、公司治理、永續經營等各面向堅定前行，持續邁向成為亞洲一流金融機構的願景。

富邦金控持續以世界級的標準深耕企業經營，連續五年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業(Fortune Global 500)及連續四年蟬聯《品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌，並已連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、連續七年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI永續指數成分股； Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險產業第一名。富邦金控將持續發揮企業當責，與各利害關係人攜手共創社會共好，實踐「正向力量 成就可能」的品牌精神。