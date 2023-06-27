中國大陸國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓今在夏季達沃斯論壇表示，中國大陸經濟恢復較好，也為世界經濟復甦提振信心，不過中國大陸經濟增長還面臨著不少挑戰，希望通過世界經濟論壇這樣的交流平台，最大限度凝聚共識，深化合作，以自身的確定性來應對全球經濟的不確定性，共同為全球經濟增長做貢獻。

張玉卓指出，今年以來中國大陸經濟增長恢復態勢是好的，雖然全球經濟增長面臨不少挑戰，但是中國大陸這幾個月走得比較穩，一季度GDP增長4.5％，從目前的消費情況來看，增長在逐步恢復，從供給的角度來看，一些新技術和新產品增長速度比較快，比如新能源汽車、風電裝機增長速度都是相當快，所以從生產端也出現很多快速增長和高速增長的態勢。

張玉卓說，但也應該看到中國大陸經濟增長還面臨著不少的挑戰，外貿增長不及預期，全球貿易增長前5個月的情況也不是非常樂觀，這跟很多因素有關係。消費方面，消費熱點還不夠多，整個消費領域的增長不是非常高；此外，一些新興產業的面還不夠大。

世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會，又稱夏季達沃斯論壇於6月27日至29日在天津舉行，本屆年會以企業家精神：世界經濟驅動力為主題。