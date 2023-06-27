即將進入2023下半年，命理老師簡少年在《命運好好玩》節目中點名生肖屬雞、猴、牛的人，下半年將甩開陰霾，一路好運到年底；其中第1名的生肖雞正財運旺，不過記得要拜拜、拜祖先，否則正財進來可能又馬上流掉。

▍第1名：生肖雞

生肖屬雞的人今年沖太歲，上半年不太順遂，不過下半年正財會非常強，原本生活大亂的感覺會逐漸趨於穩定；簡少年提醒，被沖的狀態仍在，因此建議行善積德，不能忽略拜拜、拜祖先，免得正財進來馬上又意外流掉。

▍第2名：生肖猴

生肖屬猴的人得到神明保佑，下半年是老天檢驗的時間點，以前時常做好事的人，會在下半年大豐收；如果以前做了一堆壞事，老天還是會給機會悔改，容易大事化小。

▍第3名：生肖牛

生肖屬牛的人下半年會感覺自己鶴立雞群，大家都做得差不多，但他們就會表現特別好，能獲得各種掌聲，也會有更多更好的機會。

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