備受各界關注的淡北道路工程今(27)日二度開標，投標廠商家數不足而再度流標，新北市政府表示，將持續努力進行第3次招標，仍以力拚今年開工為目標。

新北市新工處表示，此次淡北道路招標預算是經過公開徵求程序訪查市場行情後，發包工程費調整為66億元，而為加速工程推動，包括都市設計審議、水土保持計畫、捷運安全影響評估、交維計畫、疑似遺址發掘成果、樹木保護計畫、用地徵收等各項均已審查完成，一旦招標成功將可順利開工。

新工處指出，雖然淡北道路再度流標，但市府並不氣餒，將依採購法進行第3次招標，並持續積極邀商。

新北市工務局長祝惠美表示，淡北道路是雙北市民期盼已久的重大建設，新北市長侯友宜也念茲在茲，從未停下推動建設的腳步，已先自籌編列預算發包工程，同步持續向中央爭取補助款，仍以今年動工為目標，希望儘快提供淡水、北海岸地區、及北投士林的民眾更便捷的交通環境。