大陸民政部官網近日公佈的第一季民政統計數據顯示，大陸全國結婚登記量為214.7萬對，離婚登記量為64.1萬對。與去年同期相比，兩項數據分別增加4萬對和12.7萬對。

澎湃新聞報導，近期，大陸全國結婚人數創新低的消息引發廣泛關注。根據大陸民政部數據統計，中國的結婚數據在2014年就開始逐年下降，2013年為1346.93萬對，2019年跌破1000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對大關。2022年，結婚登記量為683.3萬對，較上一年減少80.3萬對，下降約10.5％。

分季來看，2022年第一季結婚登記人數為210.7萬對，二季為162.5萬對，三季171.3萬對，四季為138.8萬對。離婚登記方面，第一季到四季分別為51.4萬對、49.8萬對、63.1萬對和45.7萬對。

公開資料顯示，受到春節、季節等因素影響，每年第一季的結婚人數通常比其他季略多一些。其中在2021年，第一至四季的結婚登記量分別為213.2萬對、203.4萬對、172萬對、175萬對。

此前，大陸民政部官網6月9日公開的「2022年4季度民政統計數據」，去年全大陸結婚登記量為683.3萬對，再探新低。此前的2021年，中國結婚登記數據為763.6萬對，這已經創下大陸民政部自1986年以來公布結婚數據的歷史新低。