兩岸水泥業未來看法，亞泥總經理李坤炎直言，今年變數雖多，但與去年相比，情形不會差，明年又比今年更樂觀！大陸水泥市場現在適逢低點，最近看當地的政策，也是要讓內需活絡起來，對後市還是抱持樂觀的看法。

亞泥(中國)執行長張振崑則是表示，水泥產業去年是前高後低，今年則會是前低後高，預估7、8月將是淡季，8月中、9月以後，水泥需求會慢慢恢復，各地方政府債務沉重，但中央有指令，工程還是會持續進行，預期水泥業特別是預拌混凝土第4季情形可望轉佳。

至於在成本方面，張振崑說，煤炭、電力占成本約55~60%左右，大陸秦皇島煤價從年初每公噸1050元人民幣已降至800元人民幣，他認為，明年可能再降至700元人民幣，這對獲利來說有正面的幫助，而且當地水泥廠現在多數都虧損，市場也沒有再出現惡性殺價，水泥價格可望持穩，預期明年度會比今年來得更佳樂觀。

亞泥持續精研水泥工藝，除了以高環保製程提供安全優質的水泥，更自主研發，領先同業積極推動「墁砌水泥」與「石灰石水泥」，可減碳13% ~17%，年成長率240%，減碳成果優異。在循環經濟上，亞泥將各類回收廢棄物，轉化為水泥的原料與燃料，減少石灰石的開採，並協助各界對廢棄物處理需求，「轉廢為寶」創造環境、社會、經濟三贏。

亞泥旗下的嘉惠電力是台灣最大民營燃氣電廠，總發電規模每年可達48億度，可供應一百萬家戶用電；亞泥正積極評估海內、外太陽能光電、地熱開發、儲能及各項綠能事業的可行性投資。