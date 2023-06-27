韓國瑜確定缺席挺侯大會 侯友宜最新回應

延燒許久的新北幼兒園餵藥案，已確定是烏龍事件，80名幼童全數未檢出，連日來藍營為此痛批民進黨散佈假消息，造成社會對立。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室，日前赴北市警中正一分局提告民進黨總統參選人賴清德及其發言人戴瑋姍，警方將傳喚賴與戴到案說明；侯今（27）日強調，民進黨身為政黨領袖，應誠實面對真相，負起責任。

侯友宜今受訪，有媒體問到關於賴清德將被警方傳喚的問題，他指出民進黨不斷用假訊息、政治操作的方式，造成家長跟教師之間的社會衝突與對立，讓兩者失去彼此互相的信任，「民進黨身為政黨領袖，應該誠實面對真相，負起責任」。

此外，侯友宜日前提到陸生留台就業解決缺工一事，引起各界討論，更被民進黨酸是「請鬼拿藥單」，不過侯認為民進黨的政策造成各產業出現困境，才是真正的請鬼拿藥單，「我們要好好努力，帶動經濟蓬勃發展，一定要讓兩岸穩定下來」。