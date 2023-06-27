34歲的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），上季打出生涯最糟糕的數據，季中遭到尼克棄用，休賽季球團一如預期不執行他下賽季1560萬美元的球員選擇權，但成為自由球員的羅斯仍意外相當搶手，根據《ESPN》記者史坦（Marc Stein）報導，包含太陽、公鹿以及老東家公牛都有意簽下羅斯。

來到尼克和恩師席波迪（Tim Thibodeau）聚首，羅斯成為球隊重要板凳戰力，但上季狀態呈現大幅度下滑，場均5.6分是單季新低，羅斯過往第一步速度優勢已經不存在，加上本就不是擅長的投籃和防守弱點逐漸被放大，就算是自己曾經的愛徒，席波迪仍忍痛將羅斯移出輪換陣容。

尼克決定放棄羅斯的球員選項，也代表所有球隊能夠在美國時間7月1日、自由市場開市後接觸他，史坦表示，尼克願意和羅斯繼續攜手合作，但可能只會提出老將底薪合約續留他。考量到出賽機會，羅斯返回尼克的機率非常小，反倒出現老東家公牛的名字讓人感到相當驚奇。

身為芝加哥人的羅斯，2008年選秀會以狀元身分被家鄉球隊公牛選進，從此聲名大噪，只打了2個賽季就拿下年度MVP，球迷歌頌他是繼麥可喬丹（Michael Jordan）後的公牛救世主，只可惜傷病再度毀了一個球員，還在巔峰期的羅斯身手不再，淪落為角色球員。太陽、公鹿都具備爭冠條件，對於尋求生涯首冠的羅斯是一大吸引力，但過去也傳出羅斯希望回到家鄉結束職業生涯，且公牛主戰控衛朗佐鮑爾（Lonzo Ball）何時回歸依然是未知數。