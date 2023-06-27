28歲越南籍范姓移工，懷疑25歲同鄉的劉姓妻子給他戴綠帽、亂借錢，2021年11月以視訊三方通話，打給他的父母及岳父母，在「宣布」妻子罪狀後，猛刺對方9刀殺死對方，士林地院審理後，依殺人罪判范14年有期徒刑。 高等法院27日二審仍判刑14年，范男執行完畢後將驅逐出境。可上訴。

判決指出，范男懷疑劉妻外遇別人，還向仲介公司借錢，2021年11月23日晚間9時，在新北市汐止區康寧街員工宿舍，酒後與妻子爆發激烈口角，其他同鄉發現後紛紛勸阻，范便拉著妻子到宿舍旁1處貨櫃屋廚房繼續理論。

范查看妻子手機，發現她與其他移工有曖昧簡訊，又質疑妻子工作數個月，為何只賺8000萬越南盾（約合台幣10萬2000元），這樣無法寄錢回老家，劉妻則解釋沒有外遇，錢的部份則是她這幾個月生活、住宿開銷較大。

同鄉移工證稱，他看當時范火氣很大，擔心他做傻事，所以趁他不注意時，將廚房1把刀取走，沒想到范又自行找到另外2把刀，接著押住妻子，打視訊給雙方的父母。

在場移工證稱，劉的父母聽女婿告狀妻子有外遇，岳母表示「如果真的有，女兒要自己承擔」、范父則說「可以的話就在一起，不行就離婚」。

已抓狂的范這時告知母親，叫已睡著的女兒起床，他要讓小孩「見媽媽最後一面」，但小孩睡著沒起來，范又告知岳母看視訊，跟劉女「道別」，嗆聲：「這是你媳婦、女兒，我說到做到！」

范接著持刀向妻子胸口猛刺，同鄉試圖勸阻，但范已殺紅眼，又陸續補了數刀，劉女慘叫後倒臥血泊，最後傷重不治，范逞凶後沒有逃走，待在原地等警方到場逮人，士林地院審理後，依殺人罪判范14年有期徒刑。高院認為一審判決認事用法並無違誤，駁回檢辯雙方上訴，維持14年的刑度。