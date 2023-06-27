據自由亞洲電台報導，「害人之心不可有、防人之心不可無」，德國機床公司德瑪吉（DMG MORI）日前通知其在中國大陸的企業，從4月1日起對該廠在華的每台機床加裝位置傳感裝置。如果移動該機床位置，傳感裝置將啟動，機床就會上鎖，導致無法使用，需要該廠授權代表解鎖。此事引發網民熱議。

近期，規模全球排名第三的機床企業德國德瑪吉（DMG MORI）發出通知，要求從2023年4月1日起對DMG的每台機床都配備RMS（機床搬遷安保）裝置，尤其是給中國大陸的所有機床增加位置傳感器。

報導稱，上述消息引發熱議，一抖音網友發布視頻說，在中國大陸的機床增加位置傳感器，只要移動機床就無法使用：「安裝後，當機床被移動或拆卸後，RMS會自動啟動停用機床，停用後，只能由DMG或其授權代表重啟，如果查明機床是因為未經授權的技術出口或違反使用出口限制，則可能被拒絕重啟。這種限制設備移動的方式本來就是發達國家限制軍民兩用品的一種手段，機床作為工業母機，可以是民品，也可以是軍品，於是進口的高端五軸機床，可以說是戴著鐐銬進來的。」

該網友說，此前，出售機床企業會不定期派人上門，瞭解該機床是否還在原位，後來安裝了感知傳感器，一旦移動就不能用。他說，這些高端機床在中國大陸的使用受到限制，不免讓人感嘆，是否欺人太甚。

中國大陸進口高端機床大部分用於軍工

報導引述中國大陸甘肅一名不願透露姓名的機械工程師陳先生說，德國企業出此規定是怕中國大陸將其機床用於軍工產品：「用於軍工，早期民用進口還是多一些，後來用在軍工生產的多一些，因為國內使用的精密加工車床，基本上用全世界那麼一兩家企業生產的，因為這種機床和普通機床不同，其用途就這麼多，基本上，別人都知道你買了做什麼用。購買的企業和車床運作地址都要寫在合同裡，向對方註冊。」

陳先生說，中國大陸大部分購買高端機床的企業在購買合同中，都要向外國企業說明是民用產品，不會加工軍方產品。他舉例說：「就拿俄烏戰爭來說，瑞典購買了F16戰機，產權歸你，但你要賣給烏克蘭，需要美國同意，美國不同意你不能賣。」

德瑪吉公司在一份通知中的解釋是「為了防止機床被非法轉移給可能威脅國際安全的個人或國家」，還寫道「如果查明且確定機床是未經授權的技術出口或違反適用的出口限制，則有權拒絕重新啟動機床。」

日本松下高端家用生產線年底前撤離

報導引述日本靜岡大學教授楊海英分析，德國企業除了擔心這些車床用於生產軍用品，也擔心用於生產受到國際對中國大陸實施限制的產品：「用到無人飛機上，航母上等，現在外國要中國去危險性的一個做法，但一方面還想做中國的生意。因為以前有一個高端產品，中國一直想要，西方一直不給。」

另外，日本企業正在加速撤離中國大陸。《日本經濟新聞》上周五報導，日本跨國電器製造商松下控股公司決定在2024年前，將日本境內銷售的中、高級家用空調生產線從中國大陸廣州移回日本。

松下負責空調研發與生產的總裁道浦正治表示，「為了能在接近市場的地方提供產品，決定回到日本國內生產。當然也是有意識到美中貿易摩擦涉及地緣政治上的風險。」