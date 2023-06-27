新北市府又遭潑漆灑冥紙！嫌犯當場被逮「上次潑漆同一人」 10:592023/06/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓男子再次到新北市府潑漆。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府北門（市民廣場側）今（27）日上午10時許又遭人潑漆、灑冥紙，嫌犯當場被捕。據了解，嫌犯是本月16日在市府南大門潑漆的33歲陳姓男子，警方已在了解他再次潑漆的動機。 汐止幼兒園案虛驚一場 侯辦：民進黨應向社會道歉 公托出包陳其邁徹查「終止合約」 新北餵藥、新竹不當對待接連爆 金門22處漁船泊地將遭廢除防走私 上百漁民為生計怒發聲 #潑漆 #嫌犯 #灑冥紙 #新北市政府 #北門 也許您會感興趣 推薦閱讀 司法驗票與當選仍差1票 吳國譽承認敗選 11:282023/06/27 政治 華碩大幅改組 宏達電為VIVE忍虧4年 專家曝：都為了1事 08:102023/06/27 財經 美掌握俄傭兵頭子驚人兵變細節 多數盟友都蒙在鼓裡 09:052023/06/27 國際 羅智強向監院檢舉陳吉仲尸位素 預告下一個告「他」 11:122023/06/27 政治 李強在夏季達沃斯演說：產業鏈風險企業最有發言權 非政府說了算 11:052023/06/27 兩岸 《國際產業》小麥價跌 韓國政府籲麵粉降價 09:582023/06/27 財經 蔣萬安背三寶首亮相「基因騙不了人」 推孕產期車費補助8千元 10:282023/06/27 政治 台大團隊發現西邊界流隨全球暖化加強 成果登國際頂尖期刊 10:252023/06/27 生活 新二代從小剝蚵補貼家用 全中運「擊」出銅牌 11:082023/06/27 寶島 麗寶搶攻暑假商機 購票加100可享海陸空3選2 10:092023/06/27 寶島 陸「愛國主義教育法」草案提請審議 提出增港澳台同胞國家認同 09:372023/06/27 兩岸 畢業才知30K工作難找 新鮮人崩潰：以為隨便都有 08:042023/06/27 生活 《熱門族群》NB代工廠各出招 英業達、緯創擴大產品觸角 07:582023/06/27 財經 北市敬老愛心卡7／1起納入台鐵 起迄站需有台北 11:102023/06/27 生活 賴清德談義務役爆驚人之語！吳子嘉聽完昏倒：亂開支票 08:072023/06/27 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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