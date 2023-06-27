黃子佼日前被爆多年前對17歲少女強吻、誘拍裸照，他自拍影片道歉後，就因情緒不穩送醫，所幸黃子佼隔天低調出院，而妻子孟耿如第一時間泛淚代夫道歉，堅強模樣讓人不捨。其實，黃子佼、孟耿如登記當年原本要盛大舉辦700人婚禮，但遇到新冠肺炎疫情，2度取消婚禮，最後連家宴也沒辦。

黃子佼、孟耿如克服19歲差距，愛情長跑7年，在2020年登記結婚，兩人原定在同年4月宴客，但遇到疫情、考量賓客健康，延到隔年5月以市集方式舉行，沒想到疫情又升溫，只好忍痛取消婚禮、改以家宴形式，最後連家宴都沒辦，孟耿如最終仍沒披婚紗。

婚禮辦不成，黃子佼內心一直過意不去，倒是孟耿如看得很開，她笑稱如果20年後覺得後悔，到時再來辦個老人婚禮，還調皮說：「其實只有他會變老人，我那時是中年。」

孟耿如代夫道歉。（圖／中時資料照）

現在黃子佼好男人形象全毀，活動、代言通通喊卡，他至今都沒有發聲，妻子孟耿如則是在第一時間泛淚代夫道歉，她哽咽說，很多狀況還努力在釐清，「認識佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」堅強模樣令人不捨。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。