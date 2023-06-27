不少人認為台北市是最多有錢人居住的縣市，根據衛福部去年統計數據，北市低收入戶有2萬1909戶，六都中最多，北市社會局救助科科長陳肯玉說，各縣市消費水平、物價會影響最低生活費門檻，台北市最低生活費是1萬9013元為全台最高，因此接受補助的對象也較多。

從衛福部網站統計資料顯示，去年第四季全台約有14.6萬戶低收入戶，以六都來說，北市2萬1909戶佔最多，其次依序為台中市2萬0398戶、新北市1萬8041戶、高雄市1萬5091戶、桃園市1萬2091戶和台南市8775戶。

若細看北巿12個行政區，萬華區低收入戶3914戶最多，其次依序為文山區2537戶、士林區2519戶、北投區2397戶，至於低收戶最少的是松山區僅898戶。

據《TVBS》報導，北市社會局救助科科長陳肯玉表示，北市的最低生活費（貧窮線）是1萬9013元、不動產限額是765萬，兩者都是全台最高，因此接受補助的對象也會較多。

申請低收入戶需符合2條件，第一是依照家庭總收入平均分配給家裡的成員，每人每月的生活費少於公告的最低生活費以下；第二是家庭財產沒有超過居住縣市公訂的門檻，但各縣市生活水平、物價不一，地方政府設立的門檻也會有差異，尤其北市房價和物價偏高，才會導致低收入戶戶數較多。