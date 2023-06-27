僑威今天舉行股東會，僑威專攻PC Clone中高階電源市場，目前電競主要品牌廠幾乎是僑威的客戶，在PC Clone電源代工市佔率高居第一，去年全球經濟飽受俄烏戰爭、通膨升息及大陸疫情封控衝擊，PC及電競產業因需求疲弱陷入庫存調整泥淊，僑威營運也受到影響，111年合併營收64.86億元，年減36%，稅後盈餘為7.1億元，年減27%，每股盈餘為3.13元，今天股東會通過每股配息2.35元。

電競市場歷經一年左右庫存調整後需求明顯回升，且NVIDIA新款RTX 40系列顯卡效能提升，顯卡全力運作時突然峰值將拉到2倍以上，引爆ATX 3.0電源供應器商機，僑威因ATX 3.0中高階電源產品出貨放量，目前中高階(550W以上)電源產品佔公司PC產品營收約90%，讓公司電源產品平均毛利率高於同業，今年第1季合併毛利率躍增至24.34%，年增7.7個百分點，單季稅後盈餘達2.69億元，年增50.3%，每股盈餘為1.18元，累計前5月合併營收為42.87億元，年增53.94%。

展望下半年，僑威表示，目前各產品線以電競PC狀況比較好，網通因為物聯網也不錯，現在市場蠻正面的，第3季看起來還OK，7月及8月訂單已經看到，不過出貨還是要看客戶安排，整體而言，今年蠻有機會創下歷年新高。

僑威表示，公司將持續拓展網通/工控/無線充電等領域電源產品，預估今年各類型電源供應器銷售量約1565萬5000個。

今天股東會也完成增選兩席獨立董事，新任獨立董事為邱雲灶及許富傑。