荷蘭人權研究中心認為，艾司摩爾在荷蘭可能會拒絕來自伊朗、敘利亞、古巴和北韓的應徵者的申請，因為他們可能會接觸到美國敏感技術，但是荷蘭法律並沒有要求這樣做。

艾司摩爾生產重要的半導體生產設備，並在美國擁有龐大業務。

該研究中心說，有時候美國當局頒布的監管規定，會在美國境外產生影響。美國出口行政規定(EAR)儘管不是荷蘭的法律，但是對艾司摩爾確實具有約束力。

一家位於鹿特丹的反歧視基金會對艾司摩爾的雇用行為提出了控訴，認為荷蘭法律並不允許這樣的國籍歧視行為。

艾司摩爾稱，違反美國法規，將面臨美國制裁的風險，進而導致公司營運陷入困境。

該研究中心描述了一份流程圖，作為證據，表明該機構會定期檢查艾司摩爾員工，是否從事可能被認為與EAR規定相關的工作。

如果公司有這樣做，則員工的國籍或是永久居留證將是落在美國商務部制裁國家名單以外的國家。

美國商務部禁止的國家包括伊朗、敘利亞、北韓和古巴，此外還包括其它二十個對美國國家安全構成威脅的國家，包括中國和俄羅斯。