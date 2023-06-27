台東男高中生無照駕駛「連環撞」 波及路邊民宅，幸無人傷亡。（台東縣警察局提供／蕭嘉龍台東傳真）

台東市中興路三段與401巷口，昨午發生「連環撞」事故，1輛小轎車行經中興路三段，準備左轉進入401巷時，1名王姓男高中生無照駕駛的黑灰色小轎車，從內側車道駛過，2車不慎擦撞，隨後黑灰色小轎車失控衝撞路邊民宅，所幸駕駛和民宅住戶無人受傷，詳細肇事原因調查釐清中。

1輛黑灰色小轎車以近乎90度的角度，衝撞進路邊1戶民宅，猛烈的撞擊力道，把民宅藍色鐵捲門撞破，小轎車車頭則凹陷變形，半截車身卡在民宅內，巧的是鐵捲門上還貼有「開工大吉」小春聯，今真的達成物理上的「開工」。

台東縣警察局台東分局26日中午12時接獲報案，台東市中興路三段與401巷口發生交通事故。經初步調查，30多歲的王姓男子駕駛深灰色小轎車，行經中興路三段欲左轉進入401巷時，內側車道1輛黑灰色小轎車急駛而過，不慎擦撞王姓男子小轎車，隨後失控滑行約10公尺，再衝撞路邊民宅，所幸駕駛與民宅住戶無人受傷。

據了解，黑灰色小轎車駕駛是1名王姓男高中生，無照駕駛，經酒測2車駕駛酒測值為0，至於詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。