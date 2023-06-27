國民黨立委參選人羅智強「反貪腐監察院」 27日展開第二告，他上午在台北市立委參選人李彥秀、游淑慧、張斯綱，及桃園市議員凌濤陪同下，赴監察院檢舉陳吉仲施政怠惰又無能，並細數陳任內無能事蹟，盼監委出手糾舉或彈劾不適任官員；他也預告，明日將對害台灣斷交斷光光的「小英男孩」外交部長吳釗燮發動第三告。

羅智強指出，陳站著茅坑不拉屎，原先輸往大陸的鳳梨釋迦、石斑魚及蓮霧通通無法出口，只會使出「班班吃XX」招數，過段時間就讓農民自身自滅，還在台東縣長饒慶鈴協調台東鳳梨釋迦出口時罵說自貶國格。他也批評，監察院長陳菊不肯辦事，還讓監察院華麗轉身變東廠，清算基層公務員，和陳吉仲可說是尸位素餐二人組。

「『奸茶院』已淪政治打手！」游淑慧批評，陳吉仲堪稱世上最愛亂花錢的農委會主委，今年為因應缺蛋，豪灑10億將禽舍改成封閉式，意在杜絕禽流感，但去年到今年93％的禽流感確診場都在封閉式禽舍，難道這是幽靈計畫？她質疑，陳主政下的台灣農業不只農產品出問題，連雞鴨魚牛都出事，盼明年能政黨輪替，挽救台灣農業。

李彥秀痛斥，陳吉仲從產銷到通路都管不好，豬肉價格高漲時怪疫情、民眾肉吃太多，怪來怪去就是不怪自己，缺蛋時還要大家多喝豆奶，儘管陳吉仲什麼事都做不好，卻可能高升農業部長，掌管1800億預算，但回顧7年多來農民的損失，彈劾陳只是剛好而已，這種官員若在馬政府時代，恐怕下台辭職三次都不夠。

張斯綱則說，過去幾年，台灣農業環境不進反退，還養成陳吉仲這個農業惡霸，手握大量資源，當農業部升格時陳吉仲喜極而泣，卻未對農民損失掉過一滴淚，只會在危急時刻大撒幣，試圖堵住人民的嘴，日前甚至策動北農董事離場企圖流會，太過惡質，盼監院不要姑息養奸，繼續殘害台灣農業環境。

凌濤也批，陳吉仲就是「農業哭包」，還「有所不哭」，當講到人民缺蛋、鴨蛋漲價及豬肉漲價，陳絕對不哭，但提及家裡種紅豆、種檳榔、種茄子，陳一定哭、哪次不哭，但哭來哭去就是沒解決問題，盼民眾看見蔡政府的貪腐，用選票懲罰尸位素餐的不適任官員。

談及下位被反貪腐清算的官員，羅智強也說，下個要告的就是吳釗燮；游淑慧酸，民進黨有三個小英男孩，一是民眾用選票唾棄的前新竹市長林智堅，二是無論農產品產銷再怎樣失調都不會掉官位的陳吉仲，三則是任內斷交無數都不會出事的吳釗燮，還喊話民進黨主席賴清德盡快「除三害」，否則明年也不用選了。