搶夏日開胃商機，麥當勞宣布6月28日至7月18日止，韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸。加上經典「醣醋醬」、「蜂蜜芥末醬」及「泰式香辣醬」，共有5款沾醬可選擇搭配麥克雞塊。

根據統計，國人平均一年可以吃掉超過3億片麥克雞塊，疊起來更有約6,000座101大樓的高度，可見麥克雞塊在民眾心中難以取代的地位。麥克雞塊採用100%嚴選健康優質雞肉， 調配雞胸和雞腿黃金比例，口感外酥內軟， 深受消費者喜愛。

對「沾醬派」而言，麥克雞塊沾醬能讓口味更加昇華，「誰是最佳沾醬之戰」更是網友熱烈討論話題，除了最經典的「醣醋醬」，2021年首次登台的「肯瓊醬」更被網友盛讚「足以撼動醣醋醬的地位」。

自6月28日起至7月18日止，韓國直送、取自美國紐奧良地區的特有風味，混和多種香料及辣粉，香氣強烈，滋味濃郁、尾韻帶點辛辣的「肯瓊醬」，與甜中帶辣不膩口的「甜辣醬」限期回歸！將與被網友譽為「神醬」的「蜂蜜芥末醬」、蒜香濃郁的「泰式酸辣醬」及經典「醣醋醬」共組夢幻沾醬軍團，期間凡購買麥克?塊套餐或單點，5款沾醬任君挑選，享受麥克雞塊的好滋味。