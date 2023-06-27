竹北市豐采520工地天坑案，縣府核准豐邑搶險計畫合併於地質安全鑽探檢測，專業廠商進行透地雷達偵測圖徵發現，莊敬六街有3處土壤鬆散，27日由縣府工務處、竹北市公所、里長、各管線單位、營造廠主任技師、透地雷達專業判讀人員與技師共同勘察，開挖路面與偵測數據做比對，確認挖開路面土質結構。

27日開挖重點包括將透地雷達檢測圖徵顯示鬆散區域與實際開挖後現況作比對，以利日後對透地雷達檢測圖徵顯示鬆散狀況時，能夠有即時、正確的應變。

若土壤密度結構確實出現鬆散現象，豐邑進行完整記錄後，以低強度混凝土灌漿回填，以確保道路安全，混凝土完全乾燥，預計7月1日施作瀝青混凝土完成路面修復。

另外，在勝利二路沉陷觀測點有2處監測值異常，豐邑將同步開挖探查原因，比照莊敬六街的處理方式，同時與市公所溝通，路面AC完成修復後，爭取最短時間讓勝利二路恢復通行。

豐邑表示，建案週邊道路無徵兆出現塌陷，除主動在建案週邊多處定期進行「安全監測」，後增加「透地雷達」的偵測，儘可能掌握地質變化狀況，保障社區居民的生活安全，日前發現監測與偵測數據出現異常時，第一時間回報縣府與市公所，後續仍依原訂計畫，依序進行、完成各項異常檢視與施工修復作業。