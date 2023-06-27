汐止幼兒園案1幼生檢體經送台北榮總質譜儀，昨確認為「未檢出」，80名幼生檢驗數值均正常。侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，侯辦24日檢舉賴清德、戴瑋姍散布假訊息、違反社會秩序維護法，今傳出消息將傳喚2人到案說明，呼籲賴清德親自到案說明，才對得起在這次造謠風波中受害教保員與家長，且應跟社會道歉。

江怡臻說，新北幼兒園疑似餵藥案，從板橋到汐止，彷彿只是烏龍一場，但造謠者試圖引起家長恐慌，撕裂教保人員與家長和孩童間的親密關係，我們絕對不能輕輕放過。

江怡臻指出，回顧汐止案一開始緣由，15日先有家長在臉書社團提及幼兒驗出疑似微量安眠藥，數值為29毫升微克，但未經政府及專業單位查證，民進黨立委賴品妤即立刻轉發資訊並寫下「我最擔心的事出現了」，這就是造謠的開始，隨後賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、民進黨議員黃瓊慧也在臉書轉傳分享。針對錯誤的資訊，民進黨民代不查證、不等正確結果，就紛紛轉發錯誤數字，導致更多民眾對汐止幼兒園、教保員不信任，形成彼此對立。

江怡臻強調，新北市府17日委派土城醫院專業團隊入園採檢，該園共有80名幼生接受採檢，檢驗結果在尿液篩檢部分77人全為陰性；另血液檢測16人，有15人小於1.0微克每毫升，1人為臨界值。後經家長同意，檢驗臨界值的兒童檢體送質譜儀作進一步檢驗，台北榮總毒物部以質譜儀檢測，最終確認未檢出。「泥人經不起雨打，謊言經不起調查」真假已經科學來還原事實，請民進黨不要再愚弄百姓，造謠者更應該跟社會道歉！

國民黨新北市議員廖先翔表示，公眾人物的一舉一行都會引起社會關注、媒體報導，甚至引發動盪不安。賴品妤作為立法委員，有職權向衛福部確認資訊，但她只為政治攻防、不顧真相科學，平白無故撕毀家長們長期與教保員的信任關係，對於幼兒養育過程產生的傷害無比遠大。廖先翔表示，我昨天在第一時間就已經要求其道歉，但至今仍未看到她有絲毫一點愧疚，因此請大家一起站出來要求賴品妤道歉，讓她負起應負的政治責任。

廖先翔說，他也想請教具有「專業醫療」背景的賴清德對汐止最終的檢測結果意不意外，如果覺得意外就只有兩點理由，一是對幼保員的清白感到意外，又或是你自身的醫療專業能力不足，無法從數據判別事實。如果覺得不意外，那為何過去那麼長的一段時間，還要放任民進黨的黨公職製造假消息、撕裂社會？還是撕裂台灣社會就是民進黨慣用的選舉手段，已經成為刻在民進黨身上的DNA？