夏季達沃斯論壇今（27日）上午在天津開幕，中國大陸國務院總理李強發表演說稱，世界正處在一個歷史演變的十字路口，如缺乏有效溝通交流、全面具體客觀的認識，容易產生偏見。經濟全球化碰到很多回頭浪，不應退回過去的彼此孤立狀態。他批評，西方有些人炒作所謂的降依賴、去風險，兩句話都是偽命題。

李強表示，當今時代不是一個單打獨鬥的時代，而是一個需要相互合作的時代，既要消除有形的阻隔，更要消除人造的無形的阻隔。有些人在炒作所謂的降依賴、去風險，一定程度上看這兩句話就是偽命題。如果說在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算。企業最有發言權，政府不應越俎代庖。

他稱，中方堅決反對將經貿問題政治化，要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通。開放共享中一定有競爭，這需要正確對待競合關係、妥善處理利益糾紛。經歷過衝突和動盪帶來的不安，應當更加珍視和平和穩定，和平穩定是發展和其他一切的根本前提。

李強又表示，擺在面前的全球性挑戰困難還有很多，像應對氣候變化、債務風險、增長緩慢，貧富差距等問題，現在是需要相互合作、相互借力的時代。既要消除有形的阻隔，更要消除人造的無形的阻隔。全球性問題在加劇，局部衝突頻發，不穩定不確定成為常態。重大危機面前，沒有任何國家可以獨善其身。