移民署台中市第二服務站到大德國中關心新二代李甜心。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大德國中應屆畢業生新二代李甜心，靠著母親微薄收入獨自撫養姊弟倆，她從小幫忙家裡剝蚵補貼家用，身處逆境卻依然積極進取，是老師眼中允文允武的好學生，更是媽媽身邊孝順的好孩子；李甜心4月榮獲全國中等學校運動會女子拳擊第四量級銅牌，移民署台中市第二服務站日前親自送來祝福及關心。

時逢畢業季，移民署台中市第二服務站主任周佑仁站主任到大德國中拜訪遴選入圍2023年總統教育獎的李甜心。李甜心身處逆境卻依然積極進取，不但成績優秀，各項比賽更屢創佳績，中華海峽新住民經貿文化交流協會長黃園淋、執行長張明橦一同前來關心並致贈獎學金，期勉她珍惜所收到的祝福，未來努力學習、自我充實，現場倍感溫馨。

李甜心出生於嘉義布袋，家中排行老大，從小幫忙家裡剝蚵補貼家用，由於家庭因素搬至台中，目前與母親及弟弟共同生活。來自越南的母親在清潔公司工作，靠著每個月微薄收入撫養兩個孩子；李媽媽說，甜心從小就特別成熟懂事，知道家裡辛苦會幫忙照顧弟弟、整理家務，是她的好幫手。

中華海峽新住民經貿文化交流協會長黃園淋、執行長張明橦致贈獎學金。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

在老師眼中的甜心，李甜心是位開朗又進取的孩子，更是個允文允武的好學生。她積極投入班級事務，擔任輔導、學藝股長及午餐小秘書，且成績優異、參加國語文競賽、音樂比賽等都有亮眼的成績；運動場上的她也不遑多讓，更參加拳擊社團。

教練陳維新主任驕傲說，李甜心對於移地訓練與男同學對打、對練，都毫無畏懼，在持續努力下，更在本年獲得全中運女子拳擊第四量級銅牌的佳績，她的積極與好表現備受同學及師長肯定。

主任周佑仁表示，李甜心不畏外在生活考驗，仍樂觀進取、認真學習的態度，不但受同學及師長的認同，更入圍本年總統教育獎，實在難能可貴。