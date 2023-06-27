橋頭地檢署偵辦中油前煉製事業部執行長徐漢貪汙弊案，首波判決出爐。中油前勞工董事陳枝章利用職務之便，勾結中油採購審查小組成員張子房，圖利廠商。陳、張兩人分別繳回155萬元不法所得，並捐出120萬、40萬元公益金，橋院依貪汙治罪條例分別判處徒刑2年緩刑5年、及徒刑2年10月，可上訴。

判決書指出，陳枝章於2015年至2021年擔任中油的勞工董事，與張子房利用參與董事會採購審議小組之便，圖利業者廖晟合，令廖的銘榮元公司可以順利得到中油的標案。

陳枝章於2017年辦理台中港供油中心潤滑油槽及灌裝工程案時，張子房也有參加「採購審查小組」、「董事會採購審議小組」會議，張子房得知會議內容後將其透露給業者廖晟合，令廖的公司順利得標。

之後該案進入驗收程序，廖晟合為了完成驗收，於2021年7月21日至中油公司煉製事業部新北門停車場與張子房見面，請張子房協助此案驗收，並交付140萬元。張子房將70萬元交給陳枝章。

其次，在辦理第二柴油加氫脫硫工場反應器汰舊更新統包工程案，此工程預算達6億元。陳枝章在採購會議與張子房聯手，協助說服桃園煉油廠變更原始設計規範。雖然此案由其他公司得標，但廖晟合為答謝陳、張兩人的協助，仍交付張子房50萬元作為答謝，陳枝章得25萬元。

陳枝章與張子房另涉及「永安廠增建氣化設施興建統包工程案」、「石化事業部林園廠」等案。陳與張在此5案中共獲得不法利益155萬元，法院審理後，對於陳枝章所犯3 罪包含貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪等，處以2年徒刑，褫奪公權4年。

張子房犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪等，處徒刑2年10月，褫奪公權5年。廠商廖晟合犯貪汙治罪條例之交付賄賂罪等，得易科罰金部分，有期徒刑10月，不得易科罰金部分，徒刑1年4月；褫奪公權3年。以上3人均獲得緩刑5年。