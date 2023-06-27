26 home runs

62 RBI

1.010 OPS



Shohei Ohtani leads all of baseball in each category. pic.twitter.com/7mDTv2aFhB — MLB (@MLB) June 27, 2023

本季全壘打數遭到勇士一壘手歐森（Matt Olson）追平，日籍二刀流好手大谷翔平不願和他人分享這份榮耀，今（27日）交手白襪的系列賽首戰，大谷翔平在第2個打席轟出追平比數的陽春炮，本季第26轟出爐，再次獨享大聯盟全壘打王寶座，這也是大谷翔平6月的第10轟，同樣領先全大聯盟。

天使調動棒次，大谷翔平重回中心打線擔任3棒，「神鱒」卓奧特扛起強力2棒角色，天使4局下落後1分，打序輪回大谷翔平，他先前對陣洛磯時，才將一顆內角變速球扛出大牆外，白襪先發投手希斯（Dylan Cease）不信邪，再度用內角滑球對付大谷，結果惹得自己只能仰天長嘆。

這球飛行距離來到446呎（約136公尺），同樣是發大號全壘打，大谷翔平將球打進右外野觀眾席，才在首局敲出本季第22轟、暫居美聯全壘打榜第2位的羅伯特（Luis Robert），也只能眼睜睜看著球飛出去，大谷翔平這發全壘打幫助天使追成1比1平手。

比賽進行到7局下結束，雙方仍舊1比1戰平，大谷翔平3打數敲出1支全壘打，個人本季第26轟出爐，全壘打榜主要威脅者歐森今則是4打數敲出1支一壘安打，只不過本季狀況略有起伏的卓奧特不僅3打數掛零，更吞下3張老K。