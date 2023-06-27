全球智慧型手機市場在疫情解之後，復甦表現遠不如預期，高通最新Snapdragon 4 Gen 2就是首款以4奈米打造的4系列平台，並提升多項效能，讓入門級產品更具競爭力，在智慧型手機完全商品化之際，更多市場消費者將目光由旗艦機轉向中階甚至入門機款，高通透過更具競爭力的核心處理器，勢必可以得到更多手機大廠的青睞。

高通技術公司產品管理總監Matthew Lopatka表示，Snapdragon的核心是推動創新，同時滿足OEM廠商和更廣大產業的需求。隨著Snapdragon 4系列新一代產品的進步，消費者將能更容易取得最熱門且重要的行動特性和功能。我們最佳化了平台各個面向，以最大程度地提升使用者體驗。

Snapdragon 4 Gen具備多項升級功能，搭載Snapdragon X61 5G數據機射頻系統。作為首款以4奈米打造的4系列平台，Snapdragon 4 Gen 2可延長電池續航力，並提升整體平台效率。高通Kryo CPU提供高達2.2 GHz的最高傳輸速度，CPU效能亦提升高達10%。另外，新AI增強功能包括基於AI的低光攝影，可在昏暗環境中拍攝清晰、細節豐富的影像。AI增強的背景噪音消除功能可確保使用者在工作時或在擁擠環境中能清楚聽見通話和視訊中的聲音。

搭載高通Snapdragon 4 Gen的裝置預計將於2023年下半年推出。